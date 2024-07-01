Москва, 1 июля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал приостановку участия делегации России в парламентской ассамблее ОБСЕ и рекомендовал палате принять соответствующее заявление. Об этом журналистам сообщили 1 июля в парламенте.

Максим Захаров/РИА Новости

Комитет единогласно поддержал инициативу и рекомендовал Совфеду принять 3 июля заявление о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ и выплат взносов в бюджет организации.

В проекте заявления говорится, что российские сенаторы и депутаты Госдумы уверены в недопустимости применения ограничений к парламентариям, которые выражают волю и интересы своего народа. Речь идёт об участии в мероприятиях ПА ОБСЕ.

В сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны, констатируется в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выступил за приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ и отметил, что позиция палаты согласована с Госдумой. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает предложение комитета по международным делам. Она подчеркнула, что последней чертой стал отказ Румынии выдать визы российским парламентариям.

В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания назвал ПА ОБСЕ шабашем, который Москва не будет финансировать. Он подчеркнул, что Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не позволяют высказывать свою позицию, и поручил профильному комитету подготовить постановление о приостановке участия российской делегации в работе парламентской ассамблеи.

Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке участия России в ПА ОБСЕ внесли в Госдуму 28 июня. Было предложено рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Совфедом, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.