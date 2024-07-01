Москва, 1 июля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Правительство России продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов до конца текущего года.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

«Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года», — говорится на сайте правительства.

Вместе с тем новое постановление предусматривает экспортную квоту на 550 тысяч тонн. Так, в рамках квоты пошлина на вывоз лома и отходов чёрных металлов составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за тонну, уточнили в кабмине.

Как пояснили в правительстве, данное решение направлено на обеспечение стратегическим сырьём отечественных предприятий металлургической отрасли.

«В 2021–2024 годах правительство вводило временные вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырьё, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов», — напомнили в правительстве.

Как передавало ИА Регнум, с 1 июля снизятся пошлины на экспорт зерна из России, а биржевые внутренние и мировые цены на пшеницу ещё будут расти, ранее заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

В конце апреля правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября текущего года. Ожидается, что общий объём экспортной квоты составит более 19,7 млн т. Для азотных удобрений объём квоты оценивается в более чем 12,4 млн т, для сложных — порядка 7,3 млн т.