Бийск, Алтайский край, 1 июля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Городской пассажирский автобус врезался в остановку и сбил двух человек в Бийске, сообщает 1 июля пресс-служба главного управления МВД по Алтайскому краю.

Кадр из видео

В полиции уточнили, что в 08:35 по местному времени (04:35 мск) на улице Кожзаводской столкнулись грузовик «Хино 500» и автобус ПАЗ-4234, который следовал по маршруту № 17. Не выдержав безопасную дистанцию, водитель грузовика въехал в движущийся впереди автобус, после чего тот протаранил остановочный павильон и вылетел в кювет.

По предварительным данным, в автобусе находились пять пассажиров, они не пострадали. Двух пешеходов, находившихся на остановке, доставили в больницу с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В пресс-центре МЧС добавили, что пострадавшие — мужчина и 17-летняя девушка.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Саратове четыре человека пострадали в результате ДТП на остановке общественного транспорта. Три автомобиля и автобус столкнулись на проспекте 50 лет Октября напротив ТРЦ «Тау Галерея». Водитель одной из машин — «Лады Весты» — от удара потерял управление и въехал в остановку. Водителей двух автомобилей и двух пешеходов доставили в больницу с травмами.