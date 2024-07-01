Мадрид, 1 июля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Испания отправила в Словакию 780 военных в рамках стратегии Североатлантического альянса (НАТО) по противостоянию России. Об этом информирует ABC.

Eduardo Parra/Global Look Press

«Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса. Последним шагом стало размещение в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат», — сказано в материале.

Отмечается, что Мадрид также возглавит командование батальоном, состоящим из португальских, словацких, словенских и чешских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса, заявила 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила дипломат.

Россия готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с НАТО, заявил 21 июня президент России Владимир Путин. Однако, добавил российский лидер, это станет возможным, когда они к этому будут готовы.