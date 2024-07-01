Лондон, 1 июля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании плохо оснащены и не готовы участвовать в военных конфликтах любого масштаба, заявил бывший директор одного из управлений британского министерства обороны Роб Джонсон в беседе с газетой Financial Times.

Kin Cheung/AP/TASS

По словам спикера, армия Британии действует, исходя из «абсолютного минимума», который позволяет проводить миротворческие и гуманитарные операции, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий. Джонсон считает, что британские военные в случае необходимости не смогут защитить граждан своей страны.

«В любой крупномасштабной операции у нас быстро закончатся боеприпасы. Наша оборона слишком слаба, и мы не готовы сражаться и одержать победу в вооружённом конфликте любого масштаба», — сказал он.

Противовоздушная оборона королевства неспособна остановить ракеты большой дальности. Британскому флоту не хватает кораблей, патрулирующих Северную Атлантику, чтобы отслеживать и сдерживать активность подводных лодок России, добавил экс-директор. Эксперт также заявил, что в случае создания экспедиционных сил, сопоставимых с теми, которые были развернуты в конфликтах за Фолклендские острова или в Ираке, британские силы «будут недостаточно оснащены».

По словам Джонсона, он решил выступить с публичным предупреждением, потому что считает необходимостью выделить дополнительные инвестиции в вооружённые силы королевства для противодействия якобы имеющейся угрозе со стороны России. Следующему правительству страны стоит направить траты на оборону в размере «минимум» трёх процентов от ВВП, что составляет примерно 80 миллиардов фунтов стерлингов (более 100 миллиардов долларов) в год. Такая мера позволит Британии модернизировать свои возможности в ядерном сдерживании и иметь армию, «вооружённую и оснащённую для конфликтов 21-го века», добавил он.

Британский журнал The Economist 30 января публиковал материал с заявлением о критическом истощении вооружённых сил страны. Как передавало ИА Регнум, численность сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть — до 52 тысяч человек.

В феврале британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Великобритании необходимо перестать говорить о войне с Россией, так как Москва не является одним из врагов Лондона. По его словам, конфликт на Украине можно закончить путём переговоров. Куртен также призвал западные страны не обострять его.

17 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.