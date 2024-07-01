Братислава, 1 июля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после совершённого на него покушения постепенно улучшается, сообщает портал Pravda. sk со ссылкой на главу министерства обороны республики Роберта Калиняка.

Tomas Tkacik/Global Look Press Роберт Фицо

«Фицо приближается к состоянию, в котором сможет полностью исполнять свои обязанности», — говорится в сообщении.

По словам главы минобороны Словакии, у Фицо сохраняются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Тем не менее он в скором времени появится на публике, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Фицо было совершено 15 мая, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвел пять выстрелов. Полиция задержала стрелявшего. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.

Глава МИД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что обвиняемый поддерживал киевский режим и выступал против остановки поставок вооружений для ВСУ. Министр также уточнил, что у обвиняемого мог быть сообщник.

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что покушение на премьера стало попыткой либеральных элит убрать неугодного им человека. Он напомнил, что Фицо не побоялся выступить в защиту интересов своей страны.