Москва, 1 июля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Федеральный закон об уголовном наказании за повторное нарушение требований к антитеррористической защите начал действовать в России с 1 июля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Elena Mayorova/Global Look Press

Законом внесены изменения в статью 217.3 Уголовного кодекса (УК) РФ о нарушении требований к антитеррористической защищённости объектов или территорий, а также в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Поправки коснулись случаев, когда лицо, по меньшей мере дважды за полгода привлекавшееся к административной ответственности за такое деяние, снова совершило нарушение.

Теперь нарушителю, пренебрёгшему требованиями к антитеррористической защите объектов, будет грозить до трёх лет лишения свободы, если его деяние повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности или обернулось ущербом свыше 1 млн рублей. Также предусмотрен штраф до 80 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за шесть месяцев.

Если деяние повлекло смерть человека, срок наказания возрастёт до пяти лет, в случае смерти двух и более лиц — до семи лет. Закон был принят Госдумой 25 июля 2023 года. Спустя три дня его одобрил Совет Федерации, а 31 июля подписал президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля первый зам. генпрокурора России Анатолий Разинкин заявил, что в 2023 году было выявлено более 200 тыс. нарушений антитеррористической безопасности на объектах массового пребывания людей. Он подчеркнул, что принимаемых мер по противодействию террористическим угрозам пока недостаточно.