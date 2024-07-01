Москва, 1 июля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Российские специалисты изучают системы наведения и коррекции полёта американской ракеты ATACMS, в их руки попал блок лазерных гироскопов и GPS-модуль, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на слова специалиста по вооружениям.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться. Потому что она летит по сложной баллистической траектории», — рассказал он.

По его словам, в распоряжении специалистов оказались GPS-антенна, которая корректирует полёт ракеты, а также три лазерных кольцевых гироскопа, с помощью которых снаряд удерживается на построенной траектории.

Как передавало ИА Регнум, российские военные неоднократно рассказывали, что ВСУ не умеют пользоваться сложными системами вооружений, полученными от НАТО.

Военный эксперт Алексей Леонков 31 мая сообщил, что украинцы не умеют самостоятельно определять цели для ударов ракетами НАТО. На Украине отсутствует космическая воздушная разведка, которая давала бы военным данные для целеуказания. К программированию полётного задания ATACMS и ракет Storm Shadow имеют допуск только иностранные специалисты.

Президент Владимир Путин 5 июня заявил, что ВСУ самостоятельно, без участия западных инструкторов, не могут наносить удары высокоточными ракетами. Президент подчеркнул, что украинцы нажимают кнопки, но решение о выборе целей принимают не они. Для нанесения удара формируют полётное задание, которое составляют поставщики оружия — западные специалисты.