Москва, 1 июля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Причиной разъединения вагонов электропоезда «Иволга-2024» на МЦД-3 в Московской области стал скрытый производственный дефект сцепного устройства, сообщили 1 июля в пресс-службе производителя электропоезда — компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ).

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«Экспертная группа сделала заключение, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в течение пяти дней будет проведена инспекционная проверка данных поездов из поставки 2024 года.

«Контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен. К поставщику будут применены штрафные санкции», — добавили в компании.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня стало известно, что на станции МЦД-3 «Кратово» в Подмосковье оторвался вагон от поезда «Иволга». В результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

В МЖД сообщали, что в результате инцидента с «Иволгой» поезда казанского направления в сторону столицы шли с увеличенными интервалами движения.

26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. В нём ехали 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

Следователи возбудили уголовное дело по факту железнодорожной аварии по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). По предварительной информации, её причиной мог стать подмыв полотна в результате сильных дождей. В Коми после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.