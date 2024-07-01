Вашингтон, 1 июля, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Экономика стран, помогающих Украине, замедлится, а это может привести к развалу Евросоюза и краху евро. Так считает известный американский инвестор Джим Роджерс, сообщает 1 июля «ТВ Центр».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это будет фактором, который ведёт к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими, как раньше», — отметил Роджерс, оценивая влияние помощи киевскому режиму на экономики поддерживающих его стран.

Эксперт полагает, что на фоне проблем в ЕС некоторые государства захотят выйти из объединения, как прежде сделала Великобритания. По его словам, примерно через два-три года политики предложат избавиться от одной из проблем — европейской валюты.

Роджерс напомнил, что большинство групп, подобных евро, не просуществовали долго, а потерпели крах. Он выразил опасения, что и «евро однажды развалится».

Ранее Роджерс спрогнозировал начало новой рецессии в США в конце 2024 года или в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Европа, которая всё больше втягивается в военный конфликт на Украине, не получит никакой выгоды. Он отметил, что Европа находится в кризисе из-за ослабления христианской цивилизации. Её экономический вес и конкурентоспособность снижаются, падает и способность отстаивать свои интересы в международной политике, добавил Орбан.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, европейские страны понесли значительные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому принялись искать новые способы, чтобы избежать поражения в противостоянии с Россией. По его словам, китайские и российские производители, уже занявшие ниши на рынке, не собираются снова уступать место Европе, поэтому у европейских стран нет другого выхода, кроме как усиливать давление на Россию.