Париж, 1 июля, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Во Франции правая партия «Национальное объединение» и союзные с ней силы одержали победу в первом туре парламентских выборов, сообщает 1 июля газета Parisien со ссылкой на данные МВД республики.

Thibault Camus/AP/TASS Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

«Нацобъединение» и его союзники получили 33,4% голосов», — пишет газета.

Коалиция президента республики Эммануэля Макрона получила 20,76% голосов и заняла третье место. Партия «Новый народный фронт» заняла второе место, набрав 27,98%.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве заявил, что итоги первого тура внеочередных парламентских выборов в стране являются тяжелым поражением французского президента Эммануэля Макрона. Он также указал на риск прихода к власти крайне правых сил. По мнению Жуве, существует шанс избежать такого исхода, для чего правящие силы должны принять чёткие меры.

После объявления предварительных итогов голосования Макрон призвал политические партии к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против «Национального объединения» во втором туре выборов.