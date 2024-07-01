Москва, 1 июля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст вылетел из московского аэропорта Внуково и отравился в Стамбул, 1 июля сообщил журналистам осведомленный источник.

Ashley Landis/AP/TASS Канье Уэст

Он уточнил, что музыкант сел на борт самолёта турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

«Сначала летит в Стамбул, перевозчик Turkish Airlines», сказал источник, которого цитируют «Известия».

По словам собеседника, он видел посадочный талон Уэста. На документе конечным пунктом указан Берлин, куда рэпер полетит после турецкой столицы.

Источник уточнил, что во Внуково американца сопровождали российский модельер Гоша Рубчинский и певец Егор Крид.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня продюсер Яна Рудковская написала, что Канье Уэст прибыл в Москву. Она добавила, что рэпер остановился в самом центре Москвы, и допустила, что тот выступит на московском стадионе «Лужники».

Вместе с тем представители стадиона заявили, что концерт Уэста в ближайшее время проводить не планируется. Позже Рудковская отметила, что до согласования возможного концерта рэпера может потребоваться не один месяц.

При этом на одной из интернет-площадок для размещения объявлений появилось предложение о продаже билетов на якобы планируемый концерт рэпера. В объявлении утверждалось, что выступление якобы состоится 5 июля в «Лужниках». Несколько билетов предлагалось купить по цене 1800 рублей на человека.

Также стало известно, что Уэст посетил один из московских ресторанов, где попробовал пельмени, оливье, блины и три вида икры. Сумма его счёта достигла более 100 тысяч рублей.