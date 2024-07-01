Красногорск, 1 июля, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Часть подмосковного «Крокус Сити Холла», который пострадал от пожара в результате теракта, могут передать под выставочные площади после восстановительных работ. Об этом заявил журналистам глава Московской области Андрей Воробьёв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Там будет, скорее всего, выставочная площадь», — сказал губернатор, которого цитирует телеканал RT.

По его словам, региональные власти контактируют с собственником по указанному вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Воробьёв не исключил, что на месте «Крокус Сити Холла» может появиться памятный сквер. Он уточнил, что соответствующий вариант обсуждается. 29 июня журналисты опубликовали комментарий Воробьёва, который отметил, что концертный зал «Крокус Сити Холла» восстанавливать не станут. Он добавил, что решения по поводу будущего использования этой территории пока нет.

30 июня компания Crocus Group объявила о планах восстановить внешний контур концертного зала «Крокус Сити Холл». В организации подчеркнули, что это необходимо в целях безопасности, поскольку разрушенные конструкции могут быть опасны для посетителей объектов, находящихся рядом с этим зданием.

В компании также рассказали, что огонь повредил кровлю и периметр на площади десять тысяч квадратных метров. Вся площадь здания составляет 400 тысяч квадратных метров.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске 22 марта. Из-за атаки погибли 145 человек, включая шестерых детей. Кроме того, в списках пострадавших числятся 550 человек. По делу о теракте арестовали 18 человек.