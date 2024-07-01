В ночь на 1 июля над тремя территориями России дежурные средства ПВО уничтожили 36 вражеских дронов, сообщили в Минобороны. Так, в Брянской области нейтрализованы 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. По девять аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты в Курской и Белгородской областях. Таким известием отметился новый, 859-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, пояснил ранее губернатор Александр Богомаз.

О том, что сёла Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников, известил ранее в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В частности, FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в районе села Новое Волоконовского района. В машине находилась семья из пяти человек, в том числе четырёхлетняя девочка — она умерла от ран. Взрослые получили различные множественные осколочные ранения.

Украинские БПЛА самолётного типа сбиты в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах Курской области, информировал врио губернатора Алексей Смирнов.

Опасность атаки БПЛА объявлялась в Воронежской области.

Тем временем подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику в районах Нескучного, Старицы, Веселого, Терновой, Жовтневой, Волчанска и Липцов. Как сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, потери противника составили до 285 военнослужащих.

А расчёты реактивных систем залпового огня «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» не дали врагу произвести ротацию.

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Видеокадры того, как бойцы ВС отработали по колонне вражеской техники, пытавшейся осуществить подвоз боеприпасов и живой силы ВСУ, опубликовало Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.