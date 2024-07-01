Вашингтон, 1 июля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Командование авиабазы Шпангдалем, которая находится на западе Германии, приказало лётчикам 52-го истребительного авиакрыла военно-воздушных сил США не носить боевую форму за пределами военной части. Об этом сообщила газета Stars and Stripes.

Senior Airman Noah Sudolcan/Global Look Press

Соответствующее распоряжение выпустили 29 июня. В мерах предосторожности лётчикам предписано добираться до базы в гражданской одежде. Представители воинской части отказались уточнять детали решения по «соображениям безопасности».

Авторы публикации отмечают, что в прошлом подобные меры уже принимались на фоне террористических угроз. Так, в 2010 году Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) временно запрещало военным одевать форму вне службы.

В 2014 году военным запретили носить форму только в случае поездок до места службы, а в 2022 году ограничения по внешнему виду солдат смягчились.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня телеканал CNN распространил информацию о том, что США перевели ряд своих военных баз в Европе в состояние повышенной готовности из-за террористической опасности. В числе мест, которые вошли в список, оказалась штаб-квартира Европейского командования Вооружённых сил США (EUCOM) в Штутгарте. В репортаже говорилось, что подобный уровень угроз США не фиксировали по меньшей мере десять лет.

Позднее в EUCOM подтвердили, что принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности американских военнослужащих в Европе. Источник газеты New York Post уточнил, что действие ограничений продлится по крайней мере до конца лета 2024 года.