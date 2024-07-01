Москва, 1 июля, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Россия 1 июля начала председательство в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций. Председательство передаётся от одной страны к другой каждый месяц, сообщается на официальном сайте СБ ООН.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

Под председательством России пройдёт ряд заседаний СБ ООН, основными темами обсуждения станут урегулирование на Ближнем Востоке, сотрудничество Организации Объединённых Наций с различными региональными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружество Независимых Государств (СНГ), а также новое глобальное «уравнение безопасности».

С начала года в Совбезе ООН председательствовали Франция, Гайана, Япония, Мальта, Мозамбик и Республика Корея. После России председательство в постоянно действующем органе организации начнёт Сьерра-Леоне.

Как передавало ИА Регнум, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в июле также состоится заседание, в рамках которого будет обсуждаться атака Вооружённых сил Украины американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которой погибли четыре человека и пострадали 153 мирных жителя.