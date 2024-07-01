Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН
Москва, 1 июля, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Россия 1 июля начала председательство в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций. Председательство передаётся от одной страны к другой каждый месяц, сообщается на официальном сайте СБ ООН.
Под председательством России пройдёт ряд заседаний СБ ООН, основными темами обсуждения станут урегулирование на Ближнем Востоке, сотрудничество Организации Объединённых Наций с различными региональными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружество Независимых Государств (СНГ), а также новое глобальное «уравнение безопасности».
С начала года в Совбезе ООН председательствовали Франция, Гайана, Япония, Мальта, Мозамбик и Республика Корея. После России председательство в постоянно действующем органе организации начнёт Сьерра-Леоне.
Как передавало ИА Регнум, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в июле также состоится заседание, в рамках которого будет обсуждаться атака Вооружённых сил Украины американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которой погибли четыре человека и пострадали 153 мирных жителя.