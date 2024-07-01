Москва, 1 июля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Уголовная ответственность начинает действовать с 1 июля в России за нарушение норм антитеррористической защищенности объектов. Она наступает после неоднократного привлечения к административной ответственности за такие же проступки, а наказанием может стать тюрьма сроком до семи лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Изменения коснулись статьи 217.3 УК РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Закон опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с нововведениями уголовное наказание предусмотрено, если нарушитель привлекался к административной ответственности два и более раз в течение 180 дней.

В случаях, если из-за указанных нарушений лицо причинило тяжкий вред здоровью или крупный ущерб на сумму 1 млн рублей, то наказанием станет лишение свободы на срок до трёх лет, либо штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за шесть месяцев.

В случае гибели одного человека срок тюремного заключения увеличится до пяти лет, а если жертв более одно — то до семи лет.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин заявил, что по итогам 2023 года в России выявили более 200 тыс. нарушений антитеррористической безопасности на объектах массового пребывания людей. Он подчеркнул, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам ещё не достаточны. Кроме того, по словам Разинкина, в РФ существенна возросла опасность совершения диверсий и терактов.

В конце июня замглавы Следственного комитета России Александр Фёдоров призвал ввести уголовную ответственность для юридических лиц. Он напомнил, что в ряде стран уже существуют и используются подобные инструменты наказаний для юрлиц.