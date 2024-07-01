Пекин, 1 июля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Лукашенко является лучшим студентом на курсе в Пекинском университете, сообщил белорусским журналистам секретарь партийного комитета этого учреждения Хао Пин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Младший сын учится в Пекинском университете по обмену в составе группы белорусских студентов. Там он изучает биотехнологии.

Хао Пин отметил, что Николай Лукашенко ведёт себя очень скромно и не рассказывает никому, кто его отец. Секретарь комитета также подчеркнул, что преподаватели учреждения характеризуют белорусских студентов как очень усердных и любознательных.

Николаю Лукашенко 19 лет. В сентябре 2015 года китайские СМИ писали, что сын президента Белоруссии восхитил жителей Китая после того, как побывал вместе с отцом на военном параде Победы в Пекине. В Сети его начали называть «маленьким принцем».

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2023 года Александр Лукашенко заявил, что его сын Николай изучает биотехнологии в рамках соответствующего совместного проекта по сотрудничеству между Белоруссией и Китаем. Глава республики также напомнил, что Китай помог Минску создать биотехнологическую корпорацию.