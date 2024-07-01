Лондон, 1 июля, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Некоторые страны Североатлантического альянса делятся с Украиной разведывательной информацией, собираемой самолётами-разведчиками дальнего обнаружения AWACS во время полётов над Польшей. Об этом 30 июня сообщило британское издание UK Defence Journal.

Af.mil Самолёт-разведчик E-3G Sentry AWACS ВВС США

«Официально любые собранные разведданные направляются только странам НАТО, но всем известно, что некоторые из этих стран делятся этой информацией с Украиной», — говорится в материале.

Отмечается, что слежка за воздушным пространством Украины усиливает присутствие Североатлантического альянса в регионе, поскольку передаваемые Киеву разведданные позволяют украинским войскам оперативнее реагировать на удары Вооружённых сил России по объектам военной инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня в Министерстве обороны России сообщили о росте интенсивности полётов американских беспилотных летательных аппаратов над Чёрным морем. Подчёркивалось, что это свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран НАТО в конфликт на Украине. Кроме того, эти полёты существенно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что создаёт повышенные риски прямой конфронтации альянса с Россией. В связи с этим министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.

Член комитета Государственной думы по безопасности Михаил Шеремет подчеркнул, что присутствие американских разведывательных беспилотников в Чёрном море, по его мнению, является агрессией.