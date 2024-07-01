Париж, 1 июля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона радикально настроенных участников митинга на площади Республики в Париже после того, как демонстранты начали бить в витрины и поджигать мусорные баки.

Athens Indymedia Слезоточивый газ

Об этом пишет «Газета.ru». Протестующие собрались на улицах, чтобы выразить своё недовольство предварительными итогами первого тура досрочных парламентских выборов. На голосовании лидирует правая партия «Национальное объединение».

Вначале акция проходила спокойно. Её участники выкрикивали антифашистские лозунги. Позже к ним присоединились радикалы из движения black bloc, которые начали запускать фейерверки и жечь файеры.

После радикальная часть толпы перешла к разрушению витрин и поджогу мусорных баков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Anadolu проинформировало, что в городах Франции вспыхнули протестные акции из-за оглашения предварительных итогов первого тура выборов, которые прошли 30 июня. Демонстрации начались не только в Париже, но и в Лионе, Ницце и других населённых пунктах.

По данным портала Actu Lyon, в Лионе демонстранты принялись крушить магазины и жечь мусорные баки. Из-за их действий пострадали отделение банка Societe General и салон мобильного оператора.

Согласно предварительными итогами первого тура выборов в Национальное собрание Франции, первое, второе и третье места заняли соответственно партия «Национальное объединение», коалиция левых сил и правящая коалиция. Последнюю возглавляет президент страны Эммануэль Макрон.

Пресс-секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве назвал итоги первого тура парламентских выборов тяжелым поражением действующего главы государства.