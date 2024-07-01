Курск, 1 июля, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, уничтожив в Курской области семь украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Наши бойцы ПВО сбили 7 украинских БПЛА самолётного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах. Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор Курской области в своём Telegram-канале.