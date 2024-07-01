Кёльн, Германия, 1 июля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Сборная Испании по футболу в матче 1/8 финала плей-офф Чемпионата Европы 2024 разгромила сборную Грузии со счётом 4:1. Встреча проходила в Кёльне (Германия) на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион», сообщил официальный сайт турнира.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Забитыми мячами в составе «красной фурии» отметились хавбек «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес (39’ Нико Уильямс), Фабиан Руис (51’ Ламин Ямаль), нападающий «Атлетика» Нико Уильямс (75’ Фабиан Руис) и полузащитник Дани Ольмо (83’ Микель Оярасабаль). Единственный гол сборной Грузии на 18-й минуте встречи забил испанский защитник Робин Ле Норман, срезав мяч в свои ворота.

В первом тайме матча футболисты сборной Испании нанесли 17 ударов по воротам соперника, повторив рекорд чемпионатов Европы по ударам в первые 45 минут. Столько же ударов было у сборной России в матче Чемпионата Европы 2008 года против команды Швеции.

Сборная Испании стала четвёртой командой, вышедшей в четвертьфинал турнира. 1 и 2 июля за выход во второй раунд плей-офф между собой сыграют сборные Франции и Бельгии, Португалии и Словении, Румынии и Нидерландов, Австрии и Турции. В четвертьфинале сборная Испании сыграет с командой Германии. Встреча пройдёт 5 июля в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена».

Как передавало ИА Регнум, 30 июня сборная Англии в матче 1/8 финала Чемпионата Европы 2024 обыграла Словакию, уступая в счёте до 90+5-й минуты после гола Ивана Шранца (25’). В компенсированное время счёт сравнял полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В первом овертайме сборную Англии вперёд вывел Харри Кейн (91’ Айвен Тоуни).