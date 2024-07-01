В Брянской области сообщили о ещё девяти сбитых беспилотниках ВСУ
Богомаз: силы ПВО уничтожили ещё девять дронов ВСУ в беспилотниках
Брянск, 1 июля, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Российские военные сбили ещё девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над территорией Брянской области, сообщил 1 июля глава региона Александр Богомаз.
Губернатор отметил, что их обезвредили средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«Ещё девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своём Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что шесть удалось нейтрализовать в небе над Выгоничским районом. Ещё три дрона сбиты на подлёте к Брянску.
По данным главы региона, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 июня на 1 июля Александр Богомаз обнародовал информацию о семи уничтоженных дронах ВСУ в Трубчевском районе Брянской области и двух БПЛА, обезвреженных над Карачевским районом.
Вечером 30 июня стало известно, что в районе села Новое Волоконовского района Белгородской области дрон ВСУ ударил по машине, в которой ехали пять человек. В результате атаки погибла четырёхлетняя девочка. Её родители, а также бабушка и дедушка, получили осколочные ранения. Состояние последнего врачи оценивают как тяжёлое.