Брянск, 1 июля, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Российские военные сбили ещё девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над территорией Брянской области, сообщил 1 июля глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Губернатор отметил, что их обезвредили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Ещё девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своём Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что шесть удалось нейтрализовать в небе над Выгоничским районом. Ещё три дрона сбиты на подлёте к Брянску.

По данным главы региона, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 июня на 1 июля Александр Богомаз обнародовал информацию о семи уничтоженных дронах ВСУ в Трубчевском районе Брянской области и двух БПЛА, обезвреженных над Карачевским районом.

Вечером 30 июня стало известно, что в районе села Новое Волоконовского района Белгородской области дрон ВСУ ударил по машине, в которой ехали пять человек. В результате атаки погибла четырёхлетняя девочка. Её родители, а также бабушка и дедушка, получили осколочные ранения. Состояние последнего врачи оценивают как тяжёлое.