Сеул, 1 июля, 2024, 02:07 — ИА Регнум. КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS).

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Ранее журналисты распространили информацию об одной баллистической ракете, запущенной северокорейскими военными в восточном направлении.

По данным JCS, один из снарядов является баллистической ракетой малой дальности. Она стартовала из района Чангён в провинции Южный Хванхэ. Тип второй баллистической ракеты южнокорейские военные пока не установили.

Информация о дальности пролёта не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня стало известно о том, что КНДР также запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Военные Южной Кореи отмечали, что она пролетела примерно около 250 км, а испытания могли закончится неудачно.

27 июня Северная Корея объявила, что провела успешное испытание ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью. Её характеристики проверялись в зоне радиусом 170–200 км, которая подходит для измерения полётных особенностей.