В Сеуле заявили, что КНДР запустила две баллистические ракеты
Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Сеул, 1 июля, 2024, 02:07 — ИА Регнум. КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS).
Ранее журналисты распространили информацию об одной баллистической ракете, запущенной северокорейскими военными в восточном направлении.
По данным JCS, один из снарядов является баллистической ракетой малой дальности. Она стартовала из района Чангён в провинции Южный Хванхэ. Тип второй баллистической ракеты южнокорейские военные пока не установили.
Информация о дальности пролёта не приводится.
Как сообщало ИА Регнум, 26 июня стало известно о том, что КНДР также запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Военные Южной Кореи отмечали, что она пролетела примерно около 250 км, а испытания могли закончится неудачно.
27 июня Северная Корея объявила, что провела успешное испытание ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью. Её характеристики проверялись в зоне радиусом 170–200 км, которая подходит для измерения полётных особенностей.