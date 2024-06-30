Лион, Франция, 1 июля, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Участники акции протеста против результатов первого тура парламентских выборов во Франции крушат магазины и жгут мусорные баки на улицах во французского города Лиона, сообщил 30 июня новостной портал Actu Lyon.

Velvet Вокзал Пар-Дьё. Лион

Журналисты уточнили, что демонстранты выступают против победы правой партии «Национальное объединение». По данным портала, они устроили погром в салоне мобильного оператора в районе Круа-Рус.

Кроме того, от действий протестующих пострадало отделение банка Societe General. Авторы публикации отмечают, что обстановка в городе обостряется.

Портал также распространил информацию, что демонстранты строят баррикады и взрывают петарды. К месту акции стянули силы полиции. Информация о пострадавших или задержанных не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня на выборах Европарламент партия президента Франции Эммануэля Макрона уступила «Национальному объединению» на выборах в Европарламент. После этого глава республики распустил Национальное собрание страны (нижняя палата парламента) и объявил о провидении внеочередных парламентских выборов в республике.

30 июня во Франции состоялся первый тур внеочередных парламентских выборов, в ходе которого наблюдалась рекордная явка. Согласно предварительным подсчётам голосов, «Национальное объединение», смогло набрать более 33% голосов. При этом коалиция левых партий «Новый народный фронт» получила 29,1%, а правящая коалиция — 21,5% голосов.

После объявления предварительных итогов голосования Макрон призвал французские политические силы к «широкому демократическому и республиканскому» объединению во втором туре.