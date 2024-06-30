В Лионе протестующие начали крушить магазины и жечь мусорные баки
Actu Lyon: протестующие начали крушить магазины и жечь мусорные баки в Лионе
Лион, Франция, 1 июля, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Участники акции протеста против результатов первого тура парламентских выборов во Франции крушат магазины и жгут мусорные баки на улицах во французского города Лиона, сообщил 30 июня новостной портал Actu Lyon.
Журналисты уточнили, что демонстранты выступают против победы правой партии «Национальное объединение». По данным портала, они устроили погром в салоне мобильного оператора в районе Круа-Рус.
Кроме того, от действий протестующих пострадало отделение банка Societe General. Авторы публикации отмечают, что обстановка в городе обостряется.
Портал также распространил информацию, что демонстранты строят баррикады и взрывают петарды. К месту акции стянули силы полиции. Информация о пострадавших или задержанных не приводится.
Как сообщало ИА Регнум, в начале июня на выборах Европарламент партия президента Франции Эммануэля Макрона уступила «Национальному объединению» на выборах в Европарламент. После этого глава республики распустил Национальное собрание страны (нижняя палата парламента) и объявил о провидении внеочередных парламентских выборов в республике.
30 июня во Франции состоялся первый тур внеочередных парламентских выборов, в ходе которого наблюдалась рекордная явка. Согласно предварительным подсчётам голосов, «Национальное объединение», смогло набрать более 33% голосов. При этом коалиция левых партий «Новый народный фронт» получила 29,1%, а правящая коалиция — 21,5% голосов.
После объявления предварительных итогов голосования Макрон призвал французские политические силы к «широкому демократическому и республиканскому» объединению во втором туре.