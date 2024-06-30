Вашингтон, 1 июля, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности американских военнослужащих в Европе на фоне сообщений о возможности террористических атак на военные базы. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Европейского командования вооружённых сил США (EUCOM).

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Мы зачастую принимаем дополнительные меры обеспечения безопасности наших военнослужащих. Из соображений безопасности мы не будем описывать конкретные меры, но мы не теряем бдительности», — приводит текст сообщения американская газета New York Post.

По информации источника, соответствующие меры введены по меньшей мере до конца лета текущего года.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США перевели несколько своих военных баз в Европе, в том числе в Штутгарте, где находится штаб-квартира EUCOM, в состояние повышенной готовности на фоне террористической угрозы. Отмечалось, что с подобным уровнем угрозы Соединённые Штаты не встречались по меньшей мере десять лет.

В начале июня директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил, что в Соединённых Штатах существует риск террористической атаки, подобной теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».