Идлиб, Сирия, 1 июля, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Двое военнослужащих сирийских правительственных получили ранения в результате двух обстрелов со стороны террористических группировок. Об этом 30 июня сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

За прошедшие сутки ЦПВС в Идлибской зоне деэскалации зафиксировал два факта ведения огня боевиками террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В результате обстрелов со стороны террористов позиций правительственных войск в районах населённого пункта Кафер-Небель провинции Идлиб и населённого пункта Басратун провинции Алеппо ранены двое сирийских военнослужащих», — указал Попов в ходе брифинга.

Он добавил, что в Сирии продолжается осуществление контроля за соблюдение режима прекращения боевых действий. Подразделения российской военной полиции провели патрулирования в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня Воздушно-космические силы России в Сирии нанесли удары по двум скопления боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Пункты базирования террористов находились в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.

8 июня в Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы России совместно с сирийскими военными провели учения по защите базы «Тартус». В рамках учений экипажи ЗРК «Панцирь-С» совместно с экипажами противодиверсионного катера Черноморского флота «Кадет» и малых ракетных катеров ВМС Сирии уничтожили морские дроны условного противника, пытавшихся прорваться на внутренний рейд порта. Действия военных координировались командованием ВС РФ и руководящем составом Сирийской арабской армией в совмещённых командных пунктах в Сирии.