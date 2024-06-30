Сеул, 30 июня, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Военные КНДР выпустили баллистическую ракету в восточном направлении, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

ЦТАК

Журналисты отметили, что южнокорейские армия следит за полётом снаряда.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня появилась информация о том, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. По данным военных Южной Кореи, снаряд пролетел около 250 км. Они также предположили, что испытания могли завершится неудачно.

После пуска Yonhap написало, что представители МИД США, Южной Кореи и Японии осудили испытания ракеты КНДР. Они заявили, что такие действия якобы серьёзно угрожают безопасности на Корейском полуострове.

27 июня КНДР объявила, что успешно провела испытание ракеты с отделяющейся маневрирующей боевой частью. Манёвры проводились в зоне радиусом 170–200 км, подходящей для измерения полётных особенностей боеголовок отдельного маневрирования.