Лондон, 30 июня, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Испытания ядерной ракеты Trident II военно-морскими силами (ВМС) Британии в 2024 году завершились провалом, что указывает на серьёзные риски для безопасности страны, 30 июня сообщил журнал The New Yorker.

Global Look Press/Chief Petty Officer David Holmes

Издание приводит мнение бывшего первого морского лорда адмирала Алана Уэста, который прокомментировал ситуацию.

«Давайте не будем притворяться. Это позор», — сказал он.

Журналисты отмечают, что произошедшее было ожидаемым, поскольку ядерная инфраструктура и вооружения королевства устаревают и требуют ремонта или замены. Авторы статьи привели в пример подводную лодку HMS Vanguard, которая использовалась для испытаний. Субмарина стоит на вооружении ВМС Британии 30 лет вместо 25 лет, положенных по регламенту.

Уэст в беседе с журналом также подчеркнул, что система ядерного сдерживания Британии сейчас находится в очень уязвимом положении. Он добавил, что это обстоятельство вызывает серьезную обеспокоенность.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале появилась информация о том, что Британия провела неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II. Снаряд дал резкую осечку и упал в океан в нескольких метрах от HMS Vanguard, с которой его запускали.

Испытания проводились в конце январе в рамках учений у берегов Флориды. В момент пуска на борту HMS Vanguard находился министр обороны БританииГрант Шэппс. Неудачный пуск Trident II стал вторым таким инцидентом после осечки в 2016 году.