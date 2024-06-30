В Британии назвали позором испытания ядерной ракеты Trident II
Адмирал Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II британскими ВМС
Лондон, 30 июня, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Испытания ядерной ракеты Trident II военно-морскими силами (ВМС) Британии в 2024 году завершились провалом, что указывает на серьёзные риски для безопасности страны, 30 июня сообщил журнал The New Yorker.
Издание приводит мнение бывшего первого морского лорда адмирала Алана Уэста, который прокомментировал ситуацию.
«Давайте не будем притворяться. Это позор», — сказал он.
Журналисты отмечают, что произошедшее было ожидаемым, поскольку ядерная инфраструктура и вооружения королевства устаревают и требуют ремонта или замены. Авторы статьи привели в пример подводную лодку HMS Vanguard, которая использовалась для испытаний. Субмарина стоит на вооружении ВМС Британии 30 лет вместо 25 лет, положенных по регламенту.
Уэст в беседе с журналом также подчеркнул, что система ядерного сдерживания Британии сейчас находится в очень уязвимом положении. Он добавил, что это обстоятельство вызывает серьезную обеспокоенность.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале появилась информация о том, что Британия провела неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II. Снаряд дал резкую осечку и упал в океан в нескольких метрах от HMS Vanguard, с которой его запускали.
Испытания проводились в конце январе в рамках учений у берегов Флориды. В момент пуска на борту HMS Vanguard находился министр обороны БританииГрант Шэппс. Неудачный пуск Trident II стал вторым таким инцидентом после осечки в 2016 году.