Шебекинский район, Белгородская область, 30 июня, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в воскресенье вечером атаковали ещё три населённых пункта Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом 30 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё три населённых пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ», — написал Гладков в своём Telegram-канале, уточнив, что обстрелам подверглись Муром, Архангельское и посёлок Первомайский.

По предварительным данным, в результате атак беспилотников никто не пострадал, повреждения получили семь частных домовладение. Также зафиксированы повреждения на линиях газо — и электроснабжения в селе Архангельское.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Новое Волоконовского района. В результате атаки погиб четырёхлетний ребёнок, ещё четыре человека получили множественные осколочные ранения.

Как передавало ИА Регнум, до этого украинские войска также атаковали FPV-дронами село Богун-Городок в Борисовском районе. Тяжёлые ранения получили двое мирных жителей. Губернатор Белгородской области добавил, что пострадавших мужчину и женщину, состояние которых оценивается как тяжёлое, вначале доставили в Борисовскую ЦРБ, а затем в городскую больницу №2 города Белгорода для оказания необходимой помощи.

По информации Министерства обороны России, средства противовоздушной обороны в ночь на 30 июня сбили над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, российские военные пресекли массированную атаку беспилотников в промышленной зоне. Жертв и ранения людей удалось избежать.