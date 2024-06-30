Гельзенкирхен, Германия, 30 июня, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Сборная Англии по футболу 30 июня в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 одержала волевую победу над командой Словакии в дополнительное время со счётом 2:1, минимально уступая до истечения основного времени. Встреча проходила в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Фельтинс-Арена».

Иван Шилов ИА REGNUM

Единственный мяч в составе сборной Словаки на 25-й минуте встречи забил нападающий пражской «Спарты» Иван Шранц. В дебюте второй половины главный арбитр Халил Мелер отменил гол хавбэка сборной Англии Фила Фодена — было зафиксировано положение «вне игры». Отыграться подопечным Гарета Сайтгейта удалось только в компенсированное время — на 90+5-й минуте мяч в ворота соперников отправил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В первом овертайме сборную Англии вперёд вывел Харри Кейн (91’ Айвен Тоуни).

Сборная Англии стала третьей командой, вышедшей на данный момент в четвертьфинал чемпионата Европы — 2024. Ранее это удалось сделать сборным Германии и Швейцарии, обыгравшим Данию и Италию соответственно.

30 июня состоится четвёртый матч первого раунда плей-офф турнира. За выход в следующую стадию между собой сыграют сборные Испании и Грузии.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня сборная Германии одержала уверенную победу над командой Дании со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились нападающий «Арсенала» Кай Хаверц (53’ пенальти) и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (68’ Нико Шлоттербек).