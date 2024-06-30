Вашингтон, 30 июня, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Союзники США по НАТО опасаются, что решение Демократической партии сменить президента США Джо Байдена на другого кандидата на предстоящих выборах может усилить позиции России и Китая, заявил 30 июня телеканал CNN, опросив ряд дипломатов из стран альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дипломаты опасаются, что отстранение кандидата на столь позднем этапе избирательного цикла может подорвать стабильность. Это может позволить Китаю и России раскритиковать демократическую систему США», — сообщили журналисты.

Отмечается, что при этом не вызывает беспокойства то, способен ли Байден принимать решения, так как уверены в его окружении.

По информации телеканала, отстранение Байдена от выборов станет подтверждением его недееспособности, и это подорвёт стабильность на Западе, а европейские страны больше всего хотят стабильности.

Как сообщало ИА Регнум, опрос, опубликованный 30 июня показал, что 72% американских избирателей хотели бы, чтобы вместо Байдена на президентских выборах выставили другого кандидата. Они сомневаются в его умственных способностях. Против участия в выборах Трампа выступили 49% опрошенных.

Байден и Трамп провели первые предвыборные дебаты в ночь на 28 июня по московскому времени. Телеканал ABC сообщил, что после этого сторонники Демократической партии обеспокоились тем, как плохо выступил действующий президент, и начали массово требовать заменить его другим кандидатом. Они потребовали выставить на выборах более молодого и компетентного претендента.