Союзники США по НАТО опасаются снятия Байдена с выборов, сообщили СМИ
CNN: в НАТО боятся усиления России и Китая в случае снятия Байдена с выборов
Вашингтон, 30 июня, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Союзники США по НАТО опасаются, что решение Демократической партии сменить президента США Джо Байдена на другого кандидата на предстоящих выборах может усилить позиции России и Китая, заявил 30 июня телеканал CNN, опросив ряд дипломатов из стран альянса.
«Дипломаты опасаются, что отстранение кандидата на столь позднем этапе избирательного цикла может подорвать стабильность. Это может позволить Китаю и России раскритиковать демократическую систему США», — сообщили журналисты.
Отмечается, что при этом не вызывает беспокойства то, способен ли Байден принимать решения, так как уверены в его окружении.
По информации телеканала, отстранение Байдена от выборов станет подтверждением его недееспособности, и это подорвёт стабильность на Западе, а европейские страны больше всего хотят стабильности.
Как сообщало ИА Регнум, опрос, опубликованный 30 июня показал, что 72% американских избирателей хотели бы, чтобы вместо Байдена на президентских выборах выставили другого кандидата. Они сомневаются в его умственных способностях. Против участия в выборах Трампа выступили 49% опрошенных.
Байден и Трамп провели первые предвыборные дебаты в ночь на 28 июня по московскому времени. Телеканал ABC сообщил, что после этого сторонники Демократической партии обеспокоились тем, как плохо выступил действующий президент, и начали массово требовать заменить его другим кандидатом. Они потребовали выставить на выборах более молодого и компетентного претендента.