Минск, 30 июня, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества 3–4 июля. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Планируются [контакты]. ШОС — это очевидная вещь, когда они встретятся», — сказал он телеканалу «Беларусь-1» во время посещения Минска.

Саммит ШОС пройдёт в Астане с 3 по 4 июля. В нём в том числе будет участвовать президент России Владимир Путин.

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в июле 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, Путин 24 мая заявил, что Россия всячески способствовала тому, чтобы Белоруссия вступила в ШОС. Её членство сделает организацию сильнее и поможет укрепить безопасность на евразийском континенте, подчеркнул президент.

25 июня Лавров на встрече с Лукашенко в Минске сообщил, что первое решение, которое примут на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, будет принятие Белоруссии полноправным участником объединения.