Вашингтон, 30 июня, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки перевели несколько своих военных баз в Европе в состояние повышенной готовности из-за опасений, что на американских военных совершат террористическую атаку, сообщил 30 июня телеканал CNN, ссылаясь на информацию от двух американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

Собеседники рассказали журналистам, что такие меры приняли в том числе в гарнизоне армии США в немецком Штутгарте. Там находится штаб-квартира Европейского командования США. Уровень безопасности подняли до второго по величине уровня.

Один из чиновников, находящийся на базе в Европе, сообщил телеканалу, что такого высокого уровня готовности там не было последние лет десять. Это означает, что информацию об угрозе получили из достоверных источников, подчеркнул он.

Журналисты обратились за комментарием к представителю Европейского командования Дэну Дэю. Он отказался сообщить конкретные сведения, отметив, что американские военные постоянно оценивают множество факторов, которые влияют на безопасность зарубежных баз.

Телеканал при этом указал, что европейские власти ранее заявляли о потенциальной террористической угрозе в связи чемпионатом Европы по футболу, который проходит в Германии, и Олимпийскими играми, которые должны пройти в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня директор ФБР Кристофер Рей заявил о риске крупного скоординированного теракта в США. По его информации, есть группы, которые вдохновляются атаками на американские базы на Ближнем Востоке.

С начала года ряд баз США, находящихся на Ближнем Востоке, подвергмя атакам. В том числе в апреле ракетный удар по базе в Сирии нанесли шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака». Обстрел совершили с территории Ирана.