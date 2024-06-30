Москва, 30 июня, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Российские штурмовики активно применяют мототранспорт в ходе боев на угледарском направлении, сообщило 30 июня Министерство обороны.

Кадр из видео

«Использовали мотоциклы для штурмовых действий, подвоза боеприпасов и продовольствия при освобождении Старомайорского», — сообщило ведомство.

В Минобороны рассказали, что мототранспорт использовали также при занятии крупных опорных пунктов ВСУ. Группы на мототранспорте использовались как отвлекающий манёвр, что позволило овладеть опорниками на основном направлении.

В оборонном ведомстве пояснили, что мотоциклы и квадроциклы сокращают время, необходимое на преодоление открытых участков местности, минимизируют риск атаки украинскими дронами, позволяют прорывать оборону противника с флангов.

Как сообщало 30 июня ИА Регнум, штурмовой отряд «Ветераны» занял крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова с помощью тоннеля. Военные использовали подземный тоннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец. По нему военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.

В Минобороны России 30 июня сообщили, что подразделения российской группировки войск «Центр» освободили от ВСУ посёлок Новоалександровка в ДНР. Помимо этого бойцы ВС России освободили населённый пункт Спорное. За сутки бойцы подразделения «Южной» группировки войск отбили атаку украинского батальона «Опфор» в зоне СВО.