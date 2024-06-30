Браззавиль, 30 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Повстанцы из движения M23 взяли под контроль город Кирумба в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго, сообщило агентство France presse (AFP).

SSgt. Jocelyn A. Guthrie

«Крупный объект со вчерашнего вечера находится в руках M23», — процитировало агентство представителя администрации.

По информации издания, повстанцы продолжили двигаться на север от Кирумбы.

Ранее, 29 июня, местные СМИ сообщали о захвате повстанцами стратегически важного города Каньябайонга в той же провинции. Они пришли в город 28 июня. Отмечалось, что правительственные войска и бойцы нерегулярных сил Вазелендо оказывали сопротивление в течение месяца.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая официальный представитель Вооружённых сил страны бригадный генерал Сильвэн Экенге заявил о предотвращении попытки госпереворота в Киншасе. Он добавил, что военные арестовали всех участников заговора, включая лидеров. Их имена Экенге не раскрыл.

Позднее стало известно, что лидера мятежников, устроивших попытку госпереворота, ликвидировали. По информации портала Actu30, мужчину застрелили военные. Остальных членов группы мятежников немедленно арестовали. На их форме был флаг Заира (прежнее название страны), мужчины разговаривали на английском, французском и языке лингала, а также утверждали, что «являются представителями диаспоры».

20 мая Экенге официально сообщил, что в группу мятежников входили не только конголезцы, но и иностранцы, в том числе из Соединённых Штатов Америки и Великобритании. По его словам, правоохранители ликвидировали четырёх путчистов, в том числе лидера мятежников «натурализованного американца конголезского происхождения» Кристиана Малангу. Всего было задержано около 40 нападавших, из которых, как заявил генерал, один является «натурализованными британцем».