НЛМК назвал атаку украинских дронов на завод в Липецке бессмысленной
Липецк, 30 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Массированная атака украинских дронов на Новолипецкий металлургический комбинат оказалась бессмысленной. Об этом 30 июня заявил представитель компании.
«На территории НЛМК была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна», — привела его слова Lenta.ru.
Отмечается, что комбинат производит только гражданскую продукцию, а атака беспилотников не привела ни к чему, кроме увеличения объёма сварочных работ.
Как передавало ИА Регнум, утром 30 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что российские военные пресекли массированную атаку беспилотников в промышленной зоне. Жертв и ранения людей удалось избежать. Фрагменты одного из БПЛА упали на крышу жилого дома в частном секторе.
Минобороны сообщило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 36 дронов, в том числе девять — над территорией Липецкой области.