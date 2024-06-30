Липецк, 30 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Массированная атака украинских дронов на Новолипецкий металлургический комбинат оказалась бессмысленной. Об этом 30 июня заявил представитель компании.

Иван Шилов ИА Регнум

«На территории НЛМК была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна», — привела его слова Lenta.ru.

Отмечается, что комбинат производит только гражданскую продукцию, а атака беспилотников не привела ни к чему, кроме увеличения объёма сварочных работ.

Как передавало ИА Регнум, утром 30 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что российские военные пресекли массированную атаку беспилотников в промышленной зоне. Жертв и ранения людей удалось избежать. Фрагменты одного из БПЛА упали на крышу жилого дома в частном секторе.

Минобороны сообщило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 36 дронов, в том числе девять — над территорией Липецкой области.