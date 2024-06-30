Сергиев Посад, Московская область, 30 июня, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время поездки в Троице-Сергиеву лавру пожал руку мальчику и поздравил его с днём рождения. Об этом 30 июня рассказал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

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«Поздравляю тебя с днём рождения. Удачи тебе», — поприветствовал мальчика Путин.

Этот случай произошёл во время поездки президента 26 июня в крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви — Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. Глава государства остановился перед собравшимися жителями, которые ждали около пяти часов ради возможности пообщаться с главой государства.

В какой-то момент кто-то из толпы крикнул, что у присутствующего среди собравшихся десятилетнего мальчика день рождения. Путин пожал имениннику руку и пожелал ему удачи.

Как сообщало 26 июня ИА Регнум, Путин посетил Троице-Сергиеву лавру, где находится икона «Троица», написанная Андреем Рублёвым. Российского лидера встречал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава государства посетил Троицкий Собор, где находятся мощи основателя монастыря Сергия Радонежского и икона «Троица» Андрея Рублёва. Президент поклонился обеим реликвиям.