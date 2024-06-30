Москва, 30 июня, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст посетил 30 июня один из московских ресторанов, где попробовал пельмени, оливье, блины и три вида икры.

Imago/Ron Sachs/CNP Media/Punc/Global Look Press

«Уэст посетил заведение в ночь на 30 июня, стол для певца и его гостей был накрыт на 15 персон», — сообщили «РИА Новости».

По данным агентства, компания заказала также дальневосточный гребешок. Сумма счёта превысила 100 тысяч рублей.

При этом ранее 30 июня агентство сообщало, что Канье Уэст вечером 29 июня посетил ресторан «Белуга», где отмечал 40-летие своего друга, российского модельера Гоши Рубчинского.

Как передавало ИА Регнум, продюсер Яна Рудковская 30 июня сообщила, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Она уточнила, что рэпер остановился в самом центре Москвы и намекнула на возможность выступления Уэста в «Лужниках».

Позднее представители стадиона «Лужники» опровергли сообщения о возможности проведения концерта. Однако на одной из интернет-площадок для размещения объявлений появилось предложение о продаже билетов на якобы планируемый концерт рэпера в столице. В объявлении говорилось, что концерт якобы пройдёт 5 июля в «Лужниках», а стоимость билета составляла 1800 рублей.

В декабре 2023 года Уэст сообщил о назначении Рубчинского на должность главного дизайнера принадлежащего ему бренда одежды и обуви Yeezy.