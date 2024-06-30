Температура воздуха в июне в Москве на 2,5°C превысила климатическую норму
Москва, 30 июня, 2024, 18:33 — ИА Регнум. В Июне в Москве столбик термометров в третий раз за сезон пересёк аномальную отметку +30°C, а среднемесячная температура воздуха на 2,5 градуса превысила климатическую норму, сообщил 30 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Среднемесячная температура воздуха на 2,5 градуса превысила климатическую норму. При этом осадков выпало 186 мм или 241% от месячной нормы», — написал он в Telegram-канале.
По прогнозу синоптика, июль начнётся с 30-градусной жары. В понедельник, 1 июля, в условиях преимущественно малооблачной и засушливой погоды, ночью будет не ниже +17…+20°C, днем +29…+32°C.
Тишковец, однако, предупредил москвичей и жителей области о погодной опасности в пятницу, 5 июля. На контрасте температуры может произойти атмосферный «взрыв» — в результате формирования гигантских «башенок» гибридных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых сильными грозами, штормом, градом диаметром в несколько сантиметров и ливнем.
По прогнозам, к выходным 6–7 июля температурный фон в столице станет более комфортным и соответствовать климатической норме.
Как передавало 30 июня ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в Москве начнётся с сильной жары, температура будет подниматься до 34°C в течение следующей недели. Он объяснил это последствиями явления Эль-Ниньо. Феномен начался в мае 2023 года и продлился до апреля 2024 года, напомнил синоптик.
Согласно прогнозу синоптиков, 1 июля в Москве будет +31–34 °С, в последующие дни — +32–34 °С. Самыми жаркими днями станут 3 и 5 июля. В течение недели будет преимущественно без осадков. Ночные температуры будут высокими — от +20 до +25°С.