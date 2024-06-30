Москва, 30 июня, 2024, 18:33 — ИА Регнум. В Июне в Москве столбик термометров в третий раз за сезон пересёк аномальную отметку +30°C, а среднемесячная температура воздуха на 2,5 градуса превысила климатическую норму, сообщил 30 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

YURI KOCHETKOV/ТАСС

«Среднемесячная температура воздуха на 2,5 градуса превысила климатическую норму. При этом осадков выпало 186 мм или 241% от месячной нормы», — написал он в Telegram-канале.

По прогнозу синоптика, июль начнётся с 30-градусной жары. В понедельник, 1 июля, в условиях преимущественно малооблачной и засушливой погоды, ночью будет не ниже +17…+20°C, днем +29…+32°C.

Тишковец, однако, предупредил москвичей и жителей области о погодной опасности в пятницу, 5 июля. На контрасте температуры может произойти атмосферный «взрыв» — в результате формирования гигантских «башенок» гибридных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых сильными грозами, штормом, градом диаметром в несколько сантиметров и ливнем.

По прогнозам, к выходным 6–7 июля температурный фон в столице станет более комфортным и соответствовать климатической норме.

Как передавало 30 июня ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в Москве начнётся с сильной жары, температура будет подниматься до 34°C в течение следующей недели. Он объяснил это последствиями явления Эль-Ниньо. Феномен начался в мае 2023 года и продлился до апреля 2024 года, напомнил синоптик.

Согласно прогнозу синоптиков, 1 июля в Москве будет +31–34 °С, в последующие дни — +32–34 °С. Самыми жаркими днями станут 3 и 5 июля. В течение недели будет преимущественно без осадков. Ночные температуры будут высокими — от +20 до +25°С.