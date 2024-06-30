Шпильберг, Австрия, 30 июня, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1». Гонка прошла 30 июня на трассе в Шпильберге.

Federico Basile/IPA Sport/Global Look Press Джордж Расселл

Расселл стал победителем, первым преодолев 71 круг. Вторым к финишу пришёл выступающий за «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, он отстал на +1,906 секунды. Замкнул тройку испанец Карлос Сайнс из «Феррари» (+4,533).

При этом в борьбе за первое место столкнулись нидерландский гонщик «Ред Булла», трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и британец Ландо Норрис из «Макларена». Ферстаппен в итоге занял пятое место, а Норрис сошёл с трассы.

После 14 этапов «Формулы-1» лидером общего зачёта является Ферстаппен, набравший 237 очков. Норрис занимает вторую строчку со 156 очками. Замыкает тройку выступающий за «Феррари» монегаск Шарль Леклер, у которого 150 баллов. Расселл идёт на седьмом месте (111).

Как передавало ИА Регнум, 29 июня Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии. Второе место занял Норрис. Третьим стал Расселл.

Ферстаппен 24 марта сошёл с дистанции на первых кругах Гран-при Австралии в Мельбурне. Нидерландский пилот вынужден был сойти после того, как у него загорелся тормозной диск и его болид задымился.