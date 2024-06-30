Москва, 30 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст может 1 июля посетить концертную площадку «Лужники» в Москве. Об этом 30 июня сообщила продюсер Яна Рудаковская в Telegram-канале.

Ron Sachs/Global Look Press Канье Уэст

По словам продюсера, до согласования возможного концерта Уэста в Москве может пройти не один месяц, даже в случае с таким известным исполнителем.

«По моей информации завтра он и команда посмотрит «Лужники». И это ещё не факт, что точно всё состоится!», — написала она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 июня Рудаковская написал, что Канье Уэст приехал в Москву остановился в самом центре. Она также на возможность выступления рэпера в «Лужниках», не уточнив, когда это может произойти.

Позднее представители стадиона «Лужники» опровергли сообщения о возможности проведения концерта рэпера ближайшее время. Представитель информационного центра концертной площадки отметил, что все подтверждённые мероприятия находятся на её официальном сайте задолго до мероприятия.

На одной из интернет-площадок для размещения объявлений днём 30 июня появилось предложение о продаже билетов на якобы планируемый концерт. Продавец обещал встретиться с покупателями в районе станции метро «Тушинская».

ГУМ 30 июня не подтвердил информацию о том, что приехавший в Москву Уэст и российский модельер Гоша Рубчинский были на крыше магазина, где рассматривали Красную площадь. До этого музыканта заметили в ресторане в ГУМе.

В начале мая в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителей «Лужников» о том, что рэпер в начале июня может провести концерт в Москве, однако в пресс-службе стадиона опровергли эту информации. Источники из российского шоу-бизнеса, комментируя эти сообщения, заявили, что переговоры с зарубежными звёздами о проведении концертов в России, в том числе с Уэстом, ведутся постоянно.