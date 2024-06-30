София, 30 июня, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Патриархом Болгарской православной церкви (БПЦ) в результате второго тура голосования на Патриаршем избирательного соборе избрали 52-летнего митрополита Видинского Даниила (Атанас Николов).

Фото предоставлено Болгарской православной церковью

Всего проголосовали 138 из 140 участников собора. Даниил заручился поддержкой 69 из них. Митрополит Врачанский Григорий получил голоса 66 делегатов. Ещё три бюллетеня признали недействительными.

На сайте Союза православных журналистов заявили (СПЖ), что избрание Даниила главой БПЦ стало поражением Константинопольского патриархата, так как новый патриарх ранее всегда выступал против внешнего вмешательства в дела болгарской церкви. Он также критиковал константинопольского патриарха Варфоломея за предоставление Томоса раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ).

«До первого этапа выборов его фигура [Даниила] не рассматривалась практически никем, а после того, как он стал одним из кандидатом на пост патриарха, ему давали меньше всего шансов», — отметил СПЖ.

Николов родился 2 марта 1972 года в болгарском городе Смолян. Образование он получил в старейшем вузе Болгарии — Софийском университете имени Св. Климента Охридского, где изучал английскую филологию и богословие. В 1999 году его постригли в монахи. Он нёс службу в разных монастырях, а также был викарием митрополита США, Канады и Австралии Иосифа. В 2018 году его назначили митрополитом Видинским.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий глава БПЦ Неофит (Симеон Димитров) скончался 14 марта в возрасте 78 лет. Он 11 лет возглавлял православную церковь в Болгарии.

Священный синод Русской православной церкви 30 мая указал на то, что пятеро иерархов БЦР участвовали в литургии с патриархом Варфоломеем и священниками ПЦУ в Стамбуле. В связи с этим РПЦ разорвала церковь общение с болгарскими священнослужителями, которые провели службу с раскольниками.