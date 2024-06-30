Москва, 30 июня, 2024, 17:44 — ИА Регнум. На сайте юридического факультета МГУ 30 июня появилось сообщение о смерти студента первого курса Александра Калимулина. Предположительно сына помощника президента России Дмитрия Калимулина.

Юридический факультет

«Юридический факультет МГУ с прискорбием сообщает, что 29 июня 2024 года ушёл из жизни студент 1-го курса бакалавриата Александр Дмитриевич Калимулин», — сообщил МГУ.

Университет выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Калимулина. Прощание со студентом пройдёт 3 июля. О времени и месте сообщат дополнительно.

Причина смерти студента не называлась.

Как сообщили в МГУ, студент родился в Москве. В школьные годы стремился к изучению обществознания и права. С 9-го класса стал принимать участие во всероссийских олимпиадах школьников. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве. Свободное от учёбы время посвящал музыке, играл на барабанах и увлекался спортом.

Дмитрий Калимулин с 13 июня занимает пост помощника президента, начальника Референтуры президента. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 1993 году по специальности «историк, преподаватель со знанием иностранного языка», в 2000 году по специальности «юрист».