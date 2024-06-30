Симферополь, 30 июня, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Количество постов досмотра у Крымского моста увеличили для устранения заторов, сообщил 30 июня министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Республики Крым», — написал он в Telegram-канале.

Министр отметил, что с обеда 30 июня зафиксировали увеличение транспортного потока со стороны Краснодарского края и Крыма через мост.

Лукашенко сообщил, что состоялось рабочее совещание с участием представителей ФКУ Упрдор «Тамань» и «УВО Минтранса России» по вопросам увеличения пропускной способности пунктов досмотра. В течение нескольких часов заторы устранят.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 июня на подходах около Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из более чем 400 автомобилей. Время ожидания проезда по мосту в этом направлении составило более двух часов.

Утром 29 июня сообщалось, что около Крымского моста скопилось в общей сложности 600 автомобилей. Порядка 240 машин на тот момент ожидали проезда со стороны Тамани и ещё 360 со стороны Керчи. Позднее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.