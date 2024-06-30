Афины , 30 июня, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Прокуратура Греции предъявила обвинения в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра восьмерым гражданам Казахстана, сообщила газета Ekathimerini.

Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

«Прокуратура предъявила обвинения восьми казахстанским пассажирам частной яхты в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра на прошлой неделе. Двоим несовершеннолетним обвинения не предъявили», — сообщила газета.

Теперь власти Греции обратились к Казахстану, так как арендаторы яхты «Персефони 1», стоявшей на якоре у побережья Гидры, покинули страну.

По данным газеты, поводом для обвинения послужили новые доказательства, обнаруженные в ходе судебно-медицинской экспертизы, проведенной на месте пожара. Огнеборцы обнаружили там следы от петард.

Капитана яхты и его помощника задержали, остальных членов экипажа отпустили под залог.

Иностранцы 22 июня запускали пиротехнику с яхты «Персефони 1». Это привело к возгоранию соснового леса. Пожар на острове Гидра уничтожил большую часть соснового леса. Ликвидировать возгорание удалось лишь сутки спустя. В тушении пожара задействовали шесть самолетов и две бригады пожарных.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня лесные пожары охватили территории в турецких провинциях Измир, Чанаккале и Айдын. Для тушения пожара направили четыре самолёта и пять вертолётов. В Чанаккале пожар охватил сельскохозяйственные земли. Из двух сёл эвакуировали людей.