Железногорск, Красноярский край, 30 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В городе Железногорске Красноярского края 29 июня маленький ребёнок утонул в бассейне, потянувшись за игрушкой, сообщили в региональном управлении СК.

Кадр из Телеграмм — канала t. me/krksledkom

«Следователи устанавливают обстоятельства гибели мальчика в результате утопления в бассейне, расположенном на приусадебном участке», — заявили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, мальчики в возрасте 7 лет и 1 года 9 месяцев вместе с матерью гуляли на участке дома в одном из СНТ. В какой-то момент женщина отвлеклась, а младший сын упал в бассейн глубиной около 72 см, пытаясь достать игрушку. Мать обнаружила его в воде, спустя несколько минут. Родители и скорая пытались помочь мальчику, но спасти его не удалось.

Правоохранители начали доследственную проверку. Следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки СК мать погибшего мальчика могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление в опасности.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года трёхлетний ребёнок утонул в бассейне в Великом Новгороде. Семья с двумя детьми отмечала день рождения в одной из саун города. На праздничном мероприятии присутствовали пять взрослых и 15 детей в возрасте от полутора до 14 лет. Трёхлетний мальчик плавал в нарукавниках. Через какое-то время женщина увидела нарукавники сына на другом ребёнке. Когда она подбежала, то увидела, что её сын лежит на дне бассейна. Ребёнка вытащили, он находился без сознания. В сауну вызвали скорую, но ребёнок умер до приезда медиков.

В том же месяце в Липецкой области возбудили уголовное дело после того, как восьмимесячный ребёнок упал в бассейн частного дома и утонул. По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошёл, когда 40-летняя женщина отдыхала вместе с ребёнком в частном доме супруга. Усадив восьмимесячного сына в манеж, она отошла и оставила ребёнка одного. Мальчик выбрался через незакреплённую стенку и прошёл в соседнее помещение с бассейном. Ребёнок упал в воду и утонул.