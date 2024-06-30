Санкт-Петербург, 30 июня, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова заявила, что готова рассмотреть предложения о съёмках в кино.

Sergey Elagin/Global Look Press Алина Загитова

«Давно такие мысли приходили мне в голову», — призналась она на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория «Знание», отвечая на вопрос о желании сняться в кино.

Загитова рассказала, что пока не было сюжета фильма или сериала, который бы ей понравился. По словам фигуристки, её герой должен быть близок ей по духу и жизненной позиции.

«Если будет классное предложение, я только за. Возможно, в какой-нибудь комедии, мне самой они очень нравятся», — добавила она.

Спортсменка рассказала, что в последнее время смотрит фильмы «с внутренней историей», такие, чтобы можно было «покопаться и поразмыслить». В качестве примеров она привела картины «1+1», «Зелёная книга» и «Остров проклятых».

Загитова завоевала золото на Олимпиаде-2018. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы. Карьеру фигуристки она приостановила в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Загитова рассказала, как по ошибке вместо слова «неизбежно» сказала «безызбежно» и смогла на этом заработать. По её словам, эта фраза стала мемом, а она выпустила мерч с «несуществующим» словом. Позже некоторые фанаты всё же нашли «безызбежно» в Толковом словаре Владимира Даля.