Киев, 30 июня, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Телевизионные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом вызвали переполох в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 30 июня сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

Julia Nikhinson — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден и Владимир Зеленский

«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в Соединённых Штатах, а на Украине, в офисе президента Зеленского», — написал он.

Дубинский пояснил, что это произошло не из-за того, Байден обозвал Трампа «неудачником», а потому что теперь киевскому режиму нужно понять, что делать дальше, так как в результате возможной победы экс-главы Белого дома на президентских выборах в США, Зеленский может оказаться проблемой и для Трампа, и для Байдена.

По словам депутата, Киев может «бесконечно упираться рогами в «границы 91 года», однако в случае отсутствия поддержки со стороны США, где Зеленского, по его словам, не поддерживает действующая администрация, и при неоднородности Евросоюза «эти рога быстро «отпилят».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июня в США прошли теледебаты между Трампом и Байденом. Перед их началом оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями, как это было и в 2020 году, однако в то время это объяснили связанными с коронавирусом ограничениями.

Позднее в этот же день телеканал CNN сообщил о начавшейся среди демократов панике после провального выступления Байдена на дебатах. Действующий глава Белого дома в ходе встречи также заявил, что освобождения армией России Киева якобы начнётся третья мировая война, а Трамп отметил, что действия нынешнего главы Белого дома рано или поздно втянут США в третью мировую войну.

Газета The New York Times 29 июня написала, что спонсоры Демпартии начали обсуждать возможность исключения действующего главы Белого дома из числа кандидатов на пост президента страны. В числе прочего они также обсудили возможную замену Байдена на губернаторов штатов Мичиган и Калифорния Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать теледебаты между Трампом и Байденом. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в избирательные процессы США и не намерена делать этого и сейчас.