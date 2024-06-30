Москва, 30 июня, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей с 2018 года действует в интересах США, что также проявилось в его участии в конференции по Украине, которая прошла в Швейцарии в середине июня, заявил журналистам религиовед Роман Лункин.

Denis Balibouse/POOL/ТАСС Патриарх Варфоломей

Он отметил, что патриарх пытается поднять свой вес среди православных, участвуя в международных мероприятиях, в частности посетил саммит G7, но также работает на Вашингтон.

«В случае со швейцарским форумом, я считаю, он играл роль инструмента американской политики. Собственно, он играет её с 2018-го — с начала украинского раскола», — процитировала Лункина Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, патриарх Варфоломей был среди тех, кто подписал совместное коммюнике по итогам конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. В связи с этим официальный представитель МИД страны Онджю Кечели заявил, что Стамбул направил запрос организаторам мероприятия по этому вопросу. Он также опроверг сообщения, будто патриарх не встречался с главой МИД Турции и получил официальный статус для участия в конференции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провальными результаты конференции в Бюргенштоке, а также заявила, что о подобном результате было понятно заранее. Она указала на то, что страны Запада и Киев с самого начала хотели наращивать напряжённость, а не найти способы мирного урегулирования конфликта.